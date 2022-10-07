Поза наездницы: плюсы и минусы популярного положения в сексе

«Наездница» — позиция, которую любят оба пола. Она позволяет женщинам контролировать процесс секса, регулировать угол наклона и глубину проникновения. Мужчины же могут расслабиться и полностью сконцентрироваться на своих ощущениях. Ниже здесь рассмотрены основные преимущества и недостатки позы всадницы.

Плюсы позиции «наездница»

Позиция позволяет партнерам видеть глаза друг друга, чувствовать эмоции и реагировать на них. Зрительный контакт не только важен для духовной близости, но и является дополнительным источником возбуждения. В позе наездницы секс превращается в настоящее искусство любви.

В позиции ведущей является девушка. Партнерша выбирает оптимальный для себя темп и контролирует его, исходя из собственных ощущений и ответной реакции мужчины. Поза всадницы позволяет женщине полностью раскрыться и реализовать желания, которые волнуют ее душу и тело.

Секс в позиции наездницы для мужчины — это не только возможность расслабиться и позволить партнерше контролировать акт совокупления. Парень прикасается к формам и интимным местам девушки. Нежное поглаживание спины или стимуляция пальцами района ануса женщины усилят ее ощущения и позволят испытать глубокий и продолжительный оргазм.

Недостатки позы всадницы

Позиция наездницы считается одной из самых популярных и обсуждаемых в сексе. Каждая пара пробовала ее, но не все остались в восторге. Поза всадницы имеет ряд недостатков, но при правильном подходе они легко устранимы:

Боль в ногах при слабой физической подготовке . Девушка контролирует темп, напрягая при этом почти все мышцы нижней половины тела. При длительном половом контакте ноги затекают, иногда их сводит судорогами. Поза отлично подходит для вступительной во время полового акта, когда организм не чувствует усталости. На более поздних стадиях секса лучше выбрать другое положение.

. Девушка контролирует темп, напрягая при этом почти все мышцы нижней половины тела. При длительном половом контакте ноги затекают, иногда их сводит судорогами. Поза отлично подходит для вступительной во время полового акта, когда организм не чувствует усталости. На более поздних стадиях секса лучше выбрать другое положение. Болевые ощущения . С ростом уровня удовольствия женщина начинает терять контроль над собой. Партнерша может непроизвольно поставить руки на ключицы мужчины и начать сильно на них давить.

. С ростом уровня удовольствия женщина начинает терять контроль над собой. Партнерша может непроизвольно поставить руки на ключицы мужчины и начать сильно на них давить. Частые травмы. Партнерша контролирует процесс совокупления, но должна брать во внимание и ощущения партнера. Недостаточная увлажненность влагалища, неправильный угол наклона, слишком быстрый темп могут привести к травмам члена. Один из неприятных примеров — разрыв уздечки. Подобное повреждение не только болезненно для мужчины, но и на несколько недель выключают мужчину из половой жизни.

Позиция всадницы — огромное поле для экспериментов. Даже малейшее изменение темпа и угла проникновения позволяют испытать новую гамму ощущений. Небольшие меры предосторожности избавят от травм и повреждений.

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